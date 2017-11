Stranger Things: Sadie Sink fa chiarezza sul bacio delle polemiche

Sadie Sink è ritornata a parlare della scena inserita, un po' a sorpresa, nella seconda stagione della serie Stranger Things che ha dato il via a molte critiche e polemiche online.

Attenzione, non proseguite con la lettura se non avete ancora visto il season finale!

Nell'ultimo episodio gli sceneggiatori hanno infatti inserito un bacio tra Lucas e Max, i personaggi interpretati da Sadie e da Caleb McLaughlin.

Quel passaggio della trama non era inizialmente presente nel copione dello show e nell'aftershow Beyond Stranger Things i fratelli Duffer hanno scherzato sostenendo di aver inserito il bacio dopo aver visto la reazione sconvolta dell'attrice quando avevano accennato alla possibilità della sua presenza nella storia.

I fan avevano reagito sui social media sostenendo che si trattava di un comportamento scorretto e molto negativo, considerando in particolare che si trattava di due interpreti molto giovani.

Sadie, intervistata da TheWrap, ha ora spiegato: "Ovviamente ero nervosa perché si trattava del primo bacio, capite? Ma non mi sono mai opposta o sentita obbligata a fare qualcosa".

L'attrice ha aggiunto che considerava quel momento importante per i personaggi e per il modo in cui doveva concludersi l'episodio: "Mi sono sempre sentita a mio agio e i fratelli Duffer sono bravissimi nel loro lavoro e creano sempre un'atmosfera sicura. E non mi sono mai sentita a disagio con qualcosa, altrimenti non l'avrei fatto".

