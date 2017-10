Stranger Things proseguirà oltre la quarta stagione!

Tra meno di un mese, per l'esattezza il 27 ottobre, la seconda stagione dell'hit Stranger Things sarà disponibile su Netlix. Dopo il successo della prima stagione, i fan non stanno nella pelle, ma chi teme che lo show non abbia vita lunga si sbaglia. Se in un primo tempo i creatori della serie, i fratelli Duffer, avevano dichiarato che difficilmente Stranger Things avrebbe superato le quattro stagioni, adesso ci pensa il produttore esecutivo Shawn Levy a rassicurare i fan.

"Quando i fratelli Duffer hanno parlato di un massimo di quattro stagioni, a Netflix i cuori si sono spezzati. Io sono stato tempestato di telefonate dagli agenti degli attori. La verità è che stiamo preparando quattro stagioni, ma c'è la forte probabilità di realizzarne una quinta. Però è improbabile che andremo oltre."

Leggi anche: Stranger Things: 7 teorie e ipotesi per la seconda stagione

Nel frattempo trapelano nuovi dettagli sulla seconda stagione. Millie Bobby Brown, interprete di Eleven, ha dichiarato nel corso di un'intervista che in questa stagione pronuncerà le imprecazioni. "Non ho aumentato di molto il vocabolario rispetto al passato, ma le cose che dirò saranno molto divertenti. In questa stagione utilizzerò un'imprecazione diversa che provocherà gran divertimento." Nei nuovi episodi, inoltre, incontreremo il padre di Barb, che naturalmente è sempre morta: "In questa stagione Barb avrà un ruolo essenziale nella storia di Nancy e questo ci porterà a cercare giustizia" ha spiegato Natalia Dyer, che interpreta Nancy.

In più trapelano nuovi dettagli sullo "shadow monster" che compare nelle foto promozionali della nuova stagione. Jeff Duffer anticipa che "ci sarà un approccio alla H.P. Lovecraft, questo passaggio tra dimensioni è qualcosa che va oltre l'umana comprensione. Non volevamo spiegare più di tanto per lasciare il mistero su cosa sia realmente e cosa voglia questa entità."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Stranger Things proseguirà oltre la quarta...