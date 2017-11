Stranger Things: Millie Bobby Brown rappa il riassunto della prima stagione!

Se ancora non avete iniziato la seconda stagione di Stranger Things, Millie Bobby Brown, in un modo unico, vi aiuta a ricordare tutto ciò che è successo nei primi otto episodi del 2016. Durante un'apparizione promozionale al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la giovane attrice si è esibita su un pezzo rap che racconta per filo e per segno tutto ciò che c'è da sapere per affrontare le puntate appena sbarcate su Netflix!

I creatori dello show, Matt e Ross Duffer, hanno ambientato i nuovi episodi nel 1984, ovvero un anno dopo i fatti della prima stagione, con moltissime sorprese. Tornano in azione i giovanissimi Will, Eleven, Mike, Dustin e Lucas rispettivamente interpretati da Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin. Tra i nuovi arrivi Sean Astin nel ruolo di un personaggio chiamato "Bob Newby", interesse sentimentale di Joyce (Winona Ryder).

