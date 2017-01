Stranger Things: M. Night Shyamalan vuole dirigere un episodio della stagione 2!

La serie Netflix Stranger Things ha fatto breccia nel cuore di molti, anche di M. Night Shyamalan. Il regista di Split si sarebbe offerto per dirigere un epsiodio della seconda stagione dello show, ma per lui potrebbe essere troppo tardi.

Shyamalan ha ammesso il suo debole nel corso di un'intervista a Digital Spy svelando di avere una connessione con gli autori di Stranger Things, i Duffer brothers, per via di Wayward Pines, serie da lui prodotta:

"I miei ragazzi, che ora si occupano di Stranger Things, mi hanno aiutato con Wayward Pines. Erano nei paraggi e io gli ho proposto di restituirmi il favore ingaggiandomi per il loro show!"

Nella prima stagione, i Duffer Brothers hanno diviso i compiti di regia con Shawn Levy, che è stato confermato anche per la seconda stagione. A quanto pare i registi sarebbero già stati trovati e le riprese sono in corso da diverse settimane, ma rumor danno per certa una terza stagione ed è qui che potrebbe entrare in gioco M. Night Shyamalan. Solo se i Duffer lo vorranno ingaggiare!

