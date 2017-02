Stranger Things: le nuove foto della seconda stagione

Netflix ha diffuso delle nuove immagini ufficiali della seconda stagione della serie Stranger Things, creata dai fratelli Duffer. Le puntate inedite arriveranno sulla piattaforma di streaming il 31 ottobre e gli scatti mostrano i giovani protagonisti in versione Ghostbusters, Joyce preoccupata per Will, Nancy e Jonathan in macchina insieme e lo sceriffo Hopper impegnato a indagare.

Ecco tutti gli scatti:

I creatori, Matt Duffer e Ross Duffer, hanno dichiarato che i nove nuovi episodi si svolgeranno nel 1984, ossia esattamente un anno dopo rispetto la prima stagione, con moltissime sorprese. Tornano quindi in azione i giovanissimi Will, Eleven, Mike, Dustin e Lucas rispettivamente interpretati da Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin.

Tra i nuovi arrivi nello show ricordiamo la presenza iconica di Sean Astin nel ruolo di un nuovo personaggio chiamato "Bob Newby".

