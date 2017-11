Stranger Things: l'ansia detector di Winona Ryder su Netflix

La storia di Stranger Things è ambientata nella città di Hawkins, Indiana, tuttavia un divertente video condiviso da Netflix rivela il motivo per cui Joyce Byers potrebbe essere un perfetto esempio di madre italiana.

Il filmato condiviso online mostra infatti tutti i momenti in cui il personaggio interpretato da Winona Ryder inizia a preoccuparsi per il figlio Will, chiamandolo o chiedendo agli amici del ragazzino dove si trova.

Il video, nella parte inferiore, registra il livello di ansia nelle puntate della seconda stagione, disponibile dal 27 ottobre sulla piattaforma di streaming, e il risultato è davvero irresistibile:

