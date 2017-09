Stranger Things: la figlia morta di Hopper sarà uno dei focus della stagione 2!

Uno dei personaggi più amati della serie Netflix Stranger Things è quello del Capo della Polizia di Hawkins Hopper, interpretato dalla rivelazione David Harbour.

Quando facciamo la sua conoscenza, Hopper non è l'uomo più sereno della terra. L'uomo è tormentato dal dolore per la perdita della figlia, dolore che affoga nell'alcool. Ma l'indagine legata alla scomparsa di Will Byers cattura la sua attenzione tanto da spingerlo a mantenersi lucido e impegnarsi nella caccia al mostro. Naturalmente il suo dolore non verrà cancellato dal ritrovamento del ragazzino. A quanto pare la figlia morta di Hopper avrà un ruolo centrale nella seconda stagione, in arrivo a ottobre.

Ecco cosa ha dichiarato al riguardo David Harbour: "La figlia di Hopper sarà il focus primario della seconda stagione di Stranger Things, ma in un modo molto diverso da quello che state immaginando. La comprensione di Hopper di questa relazione e il suo modo di essere genitore saranno al centro dei nuovi episodi, e avremo molto tempo per esplorare questo aspetto. Non voglio anticipare altro per non rovinare la sorpresa."

La seconda stagione di Stranger Things approderà su Netflix il 27 ottobre 2017.

