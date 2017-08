Stranger Things: i fratelli Duffer confermano la terza stagione!

Matt e Ross Duffer hanno confermato che Stranger Things avrà una terza stagione. La popolare serie Netflix esordirà tra due mesi con le nuove puntate, ma fin da subito i fan si sono chiesti quanto potesse andare avanti lo show. Durante un'intervista a Vulture, i due hanno risposto:

"La terza stagione è ufficialmente confermata, noi vogliamo fare quattro stagioni in tutto e poi chiudere. Non so quanto riusciremmo a giustificare il fatto che ogni anno accada qualcosa a questi poveri bambini. Dovrebbero solo andarsene da quel posto."

La sinossi della seconda stagione riporta:

E' il 1984 e I cittadini di Hawking, Indiana, sono ancora sotto shock a causa degli orrori del malvagio Demogorgone e dei segreti nascosti nel Laboratorio di Hawkings. Will Byers è stato portato in salvo lontano dal Sottosopra, ma non c'è pace: c'è un entità sinistra, ancora più grande, che minaccia i sopravvissuti.

Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin torneranno sulle loro biciclette per il secondo anno consecutivo, insieme a misteriose new entry, tra cui Sean Astin nel ruolo di un nuovo personaggio chiamato Bob.

