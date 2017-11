Stranger Things: i Duffer Bros sotto accusa per aver costretto Sadie Sink a un bacio fuori copione

I creatori della serie Netflix Stranger Things sono finiti sotto accusa per aver "costretto" un'attrice adolescente a baciare un collega sullo schermo. Nel finale della stagione 2 Max, nuovo arrivo interpretato dalla quindicenne Sadie Sink, balla con Lucas (Caleb McLaughlin) durante il ballo studentesco e i due si scambiano un bacio.

Twitter è esploso dopo che Sadie Sink ha rivelato pubblicamente nel dietro le quinte di un episodio di essere stata spinta a dare quel bacio fuori copione da Ross e Matt Duffer nonostante la sua agitazione.

"Il bacio non era nel copione" ha svelato Sadie Sink nel post show. "Sono arrivata sul set il primo giorno dello Snow Ball. Uno di voi, credo fosse Ross, mi ha detto "Oh, Sadie, pronta per il bacio?" Io ero sorpresa "Cosa! No! Non c'è nel copione. Non voglio. Così sono rimasta agitata tutto il giorno".

Il bacio in questione, però, è stato girato il giorno successivo di fronte a centinaia di comparse, membri della crew e genitori. Anche la madre di Sadie era sul set. Ross Duffer, però, dà la colpa alla resistenza di Sadie per aver deciso di inserire il bacio nella scena: "Hai reagito così violentemente. Stavo solo scherzando e tu eri così spaventata che ho deciso di farlo davvero".

Durante lo stesso ballo anche Eleven (Millie Bobby Brown) e Mike (Finn Wolfhard. Anche questo bacio non era nel copione, ma è stato improvvisato sul set. "Devi torturarli un pochino. e' un modo per passare il tempo sul set e tutti questi ragazzini sono molto divertenti. So bene come stimolarli".

La risposta di Ross Duffer non è piaciuta a molti spettatori che sono intervenuti su Twitter commentando criticamente la dichiarazione del co-creatore dello show. "I due autori adulti che hanno creato Strange Things hanno costretto una bambina a baciare un altro bambino sul set" ha commentato un utente. Un altro ha scritto: "L'idea che i Duffer Brothers abbiano spinto una bambina a dare un bacio non nel copione mi ha un po' scioccato".

