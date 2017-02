Stranger Things: ecco quante stagioni hanno previsto gli autori della serie Netflix

Cristiano Ogrisi

Stranger Things è diventato un fenomeno cult dopo il rilascio della sua prima stagione e l'interesse intorno alla serie Netflix non è mai scemato. La seconda stagione si sta avvicinando, si è presentata grazie a un misterioso teaser trailer e sarà sicuramente uno degli show più attesi del 2017, questo non vuol dire che l'universo creato da Matt Duffer e Ross Duffer finirà dopo i nuovi episodi, ma i due fratelli non vogliono che duri per sempre.

Da una recente intervista a Entertainment Weekly, i due sembrano avere le idee abbastanza chiare sul finale, con l'obiettivo di quattro o cinque stagioni. Ross ha dichiarato:

"Tutto cambia mano a mano che andiamo avanti, vedremo. Voglio che abbia un finale deciso. Non voglio che diventi una di quelle serie che si spengono lentamente e vengono chiuse perché nessuno le guarda più. Vogliamo chiudere ad alti livelli."

Ross Duffer ha anche dichiarato che Stranger Things 2 sembrerà come un lungo film, con un finale che lascerò lo spettatore molto soddisfatto e che darà la sensazione che la seconda stagione è finita, ma ha messo le basi per un solido sequel.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Stranger Things: ecco quante stagioni hanno...