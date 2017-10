Stranger Things: disponibile il videogame free in stile anni '80

Prima della premiere della seconda stagione, prevista per il 27 ottobre su Netflix, Stranger Things lancia un videogioco a tema, Stranger Things: The Game, disponibile gratis su iOS App Store e Google Play Store.

Il menu di partenza è accompagnato da una versione a otto bit della sigla dello show, ma tutto il videogame è un omaggio agli arcade game anni '80, un point-and-click game adattato all'era del touchscreen era.

Il gioco si apre quando il capo della polizia Jim Hopper riceve una chiamata che lo informa di un bambino scomparso. Dapprima il giocatore controlla il personaggio di Jim, guidandolo nella ricomposizione del puzzle attraverso l'eliminazione degli ostacoli che gli impediscono di avanzare. Man mano che si prosegue nel gioco si ha la possibilità di comandare altri sei personaggi, inclusi Nancy e Lucas.

La mission del videogioco è descritta nel comunicato stampa che ne illustra le due modalità di gioco facendoci comprendere il mood dell'operazione. "La modalità normale è per gli utenti nuovi alla grafica in pixel art. Le morti sono meno sconvolgenti. La modalità classica è riservata ai giocatori esperti. E' come tornare al 1984." Il comunicato anticipa, inoltre, che il gioco potrebbe svelare "personaggi o contenuti esclusivi e materiali video inediti della stagione 2."

