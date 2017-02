Stranger Things contro Trump: il curioso intervento di un parlamentare USA

Cristiano Ogrisi

Un membro del parlamento americano ha usato Stranger Things in un vero intervento pronunciato contro il neopresidente Donald Trump. Il repubblicano David Cicilline (D-RI), ha preparato un discorso riferendosi allo show Netflix che sembrava avere le sembianze di uno sketch SNL:

"Come i protagonisti di Stranger Things, siamo ora bloccati nel Sottosopra. [...] Le mattine saranno anche per caffè e contemplazione, ma stavolta lo sceriffo Jim Hopper non verrà a salvarci. Come Mike, Lucas, Dustin e Eleven, dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo e ritenere quest'amministrazione responsabile delle cose che fa, così da poter scappare dalla nostra versione del Sottosopra."

Per sottolineare il suo intervento, Cicilline ha anche creato una schermata di presentazione, usando il font ufficiale dei titoli di testa della serie ormai cult, titolata Trump Things.

