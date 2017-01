Stranger Things, che show ai SAG 2017 tra le facce di Winona Ryder e il discorso anti-Trump!

Stranger Things festeggia il premio per la miglior performance del cast in una serie drammatica tributatogli poche ore fa dalla Screen Actors Guild Awards.

Premio meritatissimo, come concorderanno i fan della serie rivelazione Netflix, ma ad attirare l'attenzione nel corso della serata è stata l'incredibile gamma di espressioni passata sul volto di Winona Ryder mentre il collega David Harbour pronunciava un discorso di ringraziamento militante e appassionato da "tempi di crisi".

"E' una chiamata alle armi rivolta a tutti gli uomini e le donne che attraverso l'arte combattono la paura, l'egoismo e l'esclusività della nostra cultura narcisistica per coltivare una società più empatica e comprensiva, rivelando le verità intime che servono a ricordare a tutti coloro che si sentono stanchi, spaventati e sofferenti che sono sono soli" ha esclamato l'attore scatenando una standing ovation nel pubblico.

Mentre Harbour, che nello show interpreta il capo della polizia di Hawkins, si infervorava sempre di più, al suo fianco l'incredibile Winona strabuzzava gli occhi in una serie di espressioni che non sono certo passate inosservate e hanno fatto impazzire il popolo del web generando un'incredibile quantità di meme.

Winona Ryder is a basically all of us following the news last week #sagawards pic.twitter.com/tTTvaf5ukr — Chris Allieri (@allieri) 30 gennaio 2017

Going to have to rewind that #StrangerThings speech. I was too distracted by what was going on with #WinonaRyder 's face. #sag #sagawards — Josie (@jojophinemo) 30 gennaio 2017

Winona Ryder's face was the best part of the Sag Awards pic.twitter.com/p0cNxKx4dc — Lex Allred (@AlexisKAllred) 30 gennaio 2017

Winona Ryder deserves a SAG award for her emotional journey on stage just now. #sagawards pic.twitter.com/Ge1JOp5Ju2 — A B B Y (@stabby) 30 gennaio 2017

