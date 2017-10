Stranger Things: cambiati alcuni titoli degli episodi della stagione 2

Quando lo scorso agosto è stato annunciato il rinnovo di Stranger Things per la seconda stagione, Netflix ha diffuso una lista con i titoli dei nuovi episodi. Eccoli di seguito: "Madmax", "The Boy Who Came Back To Life", "The Pumpkin Patch", "The Palace", "The Storm", "The Pollywog", "The Secret Cabin", "The Brain" e "The Lost Brother".

Subito i fan hanno cominciato a fare ipotesi sul significato dei titoli; in particolare The Pollywog farebbe pensare all'arrivo di un nuovo mostro. Adesso, però, a poche settimane dall'arrivo della seconda stagione (arrivo previsto per il 27 ottobre), Netflix ha diffuso un nuovo teaser in cui alcuni titoli sono cambiati.

The story continues. New chapters on October 27. #StrangerThings pic.twitter.com/NPF1NPNQSt — Stranger Things (@Stranger_Things) 9 ottobre 2017

Ecco i nuovi titoli: "Madmax," "Trick Or Treat Freak", "The Pollywog", "Will The Wise", "Dig Dug", "The Spy" e poi un trio di episodi il cui titolo è stato omesso perché probabilmente contiene spoiler. Tattica, questa, per intrigare ancora di più i fan?

