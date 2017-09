Stranger Things: bar abusivo a tema apre a Chicago e Netflix minaccia di inviare il Demogorgon

La febbre per la serie Netflix Stranger Things ha contagiato un po' tutti e qualcuno ha deciso di trasformare il successo dello show in business. E' ciò che è accaduto a Chicago, dove è stato inaugurato un locale chiamato The Upside Down (Sottosopra). Il locale a tema è addobbato con lucine natalizie come quelle usate da Joyce Byers per comunicare col figlio scomparso, offre la possibilità di entrare nell'Hawkins lab e gli avventori possono gustare bevande come l'Eleven's Eggo. Il locale è stato inaugurato a settembre da Danny e Doug Marks, ma il problema è che il tutto è stato fatto senza chiedere l'autorizzazione a Netflix. La piattaforma streaming ha così deciso di ammonite i proprietari, ma lo ha fatto rispettando in pieno lo stile Stranger Things.

Di seguito la missiva inviata da Netflix ai due proprietari del locale.

"Danny e Doug, il mio walkie-talkie non funziona così ho dovuto scrivere questo messaggio. Ho sentito che avete aperto un bar a tema Stranger Things a Logan Square. Non voglio che pensiate che sono un guastafeste totale, e mi piace molto il fatto che voi amiate lo show. (Vedrete cosa vi abbiamo riservato nella stagione 2!) Ma a meno che non stia vivendo nel Sottosopra, non credo che abbiamo fatto nessun accordo. Siete tipi creativi e apprezzo il fatto che i fan abbiano un posto in cui incontrare il mondo che noi abbiamo creato. Non vi invieremo a casa il Dottor Brenner, ma vi chiediamo per favore (1) di non superare le sei settimane di apertura e (2) di chiedere il permesso la prossima volta se avete in progetto di fare qualcosa di simile. Fatemi sapere il prima possibile se accetterete le nostre richieste. Amiamo i nostri fan più di tutto, ma dovreste sapere che il Demogorgon non è un tipo che perdona. Non costringeteci a chiamare la vostra mamma".

