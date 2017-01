Stranger Things 2: svelati nuovi dettagli sul ruolo di Sean Astin

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti sulla seconda stagione di Stranger Things di non proseguire nella lettura di questa news

La scelta di ingaggiare un degli interpreti del cult I Goonies nella seconda stagione di Stranger Things ha una perfetta logica, sopratutto se si tratta di un volto familiare come quello di Sean Astin.

La star della serie Netflix David Harbour avrebbe svelato nuovi dettagli sulla seconda stagione dello show e sul personaggio interpretato da Sean Astin, Bob Newby, nerd dal cuore d'oro anticipando che Bob potrebbe diventare un suo possibile rivale in amore.

"Avremo Sean Astin... è il nuovo fidanzato di Winona Ryder - con grande dispiacere del capo della polizia".

David Harbour ha inoltre specificato che la cittadina di Hawkins, Indiana, in cui la serie è ambientata è in gran parte inconsapevole del caos vissuti dai protagonisti della serie.

"E' passato un anno dagli eventi mostrai nella prima stagione, e in questo anno sono successe molte cose. Will è tornato a casa e in città ci sono alcune persone che sanno cos'è successo e altre che non si sono rese conto di niente".

Le riprese dei nuovi episodi di Stranger Things sono in corso ad Atlanta e andranno avanti fino ad aprile. La storia ci porterà nell'autunno del 1984, e a quanto pare la nuova stagione risentirà dell'influenza di James Cameron. Avremo maggiori informazioni sul Demogorgon e sul mondo del Sottosopra e si uniranno al cast Sadie Sink, Dacre Montgomery, Brett Gelman, Paul Reiser e Linnea Berthelsen.

