Stranger Things 2, piccoli Ghostbusters nella prima foto promo

I fan delle serie tv avranno un motivo in più per seguire il Super Bowl in programma domenica sugli schermi americani di Fox.

Netflix trasmetterà infatti il primo teaser della seconda stagione di Stranger Things e un'immagine inedita tratta dal video ritrae Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) e Lucas (Caleb McLaughlin) in versione Ghostbusters - Acchiappafantasmi.

Ecco la prima immagine:

I nuovi episodi si svolgeranno nel 1984, un anno dopo la prima stagione, e per ora, oltre ad alcuni dettagli sui nuovi personaggi che entreranno in scena, si sa solo che i protagonisti dovranno affrontare una nuova incarnazione del male dopo la distruzione del Demogorgon, come anticipato dal produttore Shawn Levy a Entertainment Weekly.

