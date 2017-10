Stranger Things 2: la prima foto di Winona Ryder e Sean Astin e nuovi dettagli sul personaggio di Billy

Il 27 ottobre la seconda stagione dell'hit Stranger Things sarà disponibile su Netlix. Nel frattempo trapelano nuove anticipazioni su cosa ci attenderà nei nuovi episodi.

Empire ha diffuso una nuova foto dello show che anticipa una scena importante. La foto ritrae Joyce Byers (Winona Ryder) in ospedale seduta vicino al letto del figlio Will (Noah Schnapp). Vicino a lei vediamo Bob Newby, nuovo personaggio interpretato da Sean Astin.

"I Duffer erano esitanti nell'ingaggiarmi per via del mio allure anni '80" ha rivelato Sean Astin che interpreterà il ruolo del simpatico Bob, impiegato di RadioShack ("interesse sentimentale di Winona" conferma l'attore). "Nella serie l'atmosfera è ispirata a qull'epoca, ma deve funzionare in modo autonomo. Bob è un personaggio autentico, ottimista e responsabile."

In Stranger Things 2 faremo la conoscenza di un altro personaggio, ben più agitato e meno responsabile di Bob. Si tratta di Billy, interpretato da Dacre Montgomery. Netflix ha rivelato che Billy è il fratello maggiore di Max (Sadie Sink) ed è ispirato alla performance di Jack Nicholson in Shining. Non proprio rassicurante, dunque.

Dacre Montgomery ha anticipato su Instagram il look e il mood del personaggio, condividendo inoltre un teaser dello show, poi cancellato, in cui scopriamo che Billy è un cospirazionista che crede a teorie di rapimenti alieni, alla complicità del Presidente Ronald Reagan, a satelliti spia, gremlins, fantasmi e altre teorie astruse connesse alla sparizione di Will. Secondo Billy, il mondo è ormai "sottosopra". Dopotutto non è poi così lontano dalla verità.

#heresbilly Un post condiviso da Dacre Montgomery (@dacremontgomery) in data: 29 Set 2017 alle ore 04:02 PDT

#heresbilly Un post condiviso da Dacre Montgomery (@dacremontgomery) in data: 29 Set 2017 alle ore 04:03 PDT

#heresbilly Un post condiviso da Dacre Montgomery (@dacremontgomery) in data: 29 Set 2017 alle ore 04:04 PDT

