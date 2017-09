Stranger Things 2: Incontri ravvicinati nel nuovo poster della serie!

Per vedere la seconda stagione di Stranger Things bisognerà attendere fino al 27 ottobre, giorno in cui su Netflix verranno pubblicate le puntate inedite.

Nell'attesa è stato diffuso un nuovo poster in cui si può vedere il giovane Will alle prese con le due dimensioni che ormai segnano la sua realtà.

Leggi anche: Stranger Things: 7 teorie e ipotesi per la seconda stagione

I creatori, Matt e Ross Duffer, hanno dichiarato che i nove nuovi episodi si svolgeranno nel 1984, ossia esattamente un anno dopo rispetto la prima stagione, con moltissime sorprese. Tornano quindi in azione i giovanissimi Will, Eleven, Mike, Dustin e Lucas rispettivamente interpretati da Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin.

Tra i nuovi arrivi nello show ricordiamo la presenza iconica di Sean Astin nel ruolo di un personaggio chiamato "Bob Newby".

Home News Stranger Things 2: Incontri ravvicinati nel nuovo...