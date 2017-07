Stranger Things 2: il trailer della seconda stagione presentato al Comic-Con di San Diego!

Dal Comic-Con di San Diego arriva un nuovo teaser dedicato alla seconda stagione di Stranger Things, popolare serie TV originale Netflix che ha saputo conquistare i cuori dei nostalgici e non solo!

Da diverso tempo Netflix ci sta affettuosamente provocando rilasciando piccole informazioni e diverse immagini come la splendida locandina di poche settimane fa! Adesso, come se non fossimo già abbastanza in attesa, il nuovo splendido teaser ci lascia davvero in punta di piedi aspettando la seconda stagione dello show che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 27 Ottobre 2017. Nel frattempo, ecco il filmato in cui si vede Will alle prese con inquietanti visioni del Sottosopra, e un atteso ritorno!

La versione italiana:

La seconda stagione di Stranger Things è ambientata nel 1984! Un anno dopo gli eventi che hanno sconvolto la pacifica cittadina di Hawking, Indiana. Will Byers è stato portato in salvo lontano dal Sottosopra, ma non c'è pace: un entità sinistra, ancora più minacciosa del Demogorgone, sta venendo per i sopravvissuti!

Torneranno sulle loro biciclette per il "secondo anno" Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin. Insieme a loro però ci saranno anche misteriose new entry, tra cui Sean Astin nel ruolo di un nuovo personaggio chiamato Bob.

