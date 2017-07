Stranger Things 2: il poster e la data di inizio della nuova stagione!

Netflix è lieto di annunciare la locandina e la data di première di Stranger Things 2, la serie originale Netflix che riprende le sinistre vicende della cittadina di Hawking e del suo misterioso laboratorio. La serie sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 27 Ottobre 2017.

Sinossi:

E' il 1984 e I cittadini di Hawking, Indiana, sono ancora sotto shock a causa degli orrori del malvagio Demogorgone e dei segreti nascosti nel Laboratorio di Hawkings. Will Byers è stato portato in salvo lontano dal Sottosopra, ma non c'è pace: c'è un entità sinistra, ancora più grande, che minaccia i sopravvissuti.

