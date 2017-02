Stranger Things 2: i waffles Eggo "rispondono" al trailer

Durante il Super Bowl è stato diffuso il primo teaser della seconda stagione della serie Stranger Things, che sarà disponibile online a partire da Halloween.

Nel video sono presenti anche alcune sequenze in cui si vede uno spot, ovviamente in stile anni '80, dei waffles Eggo, i preferiti dalla piccola Eleven interpretata da Millie Bobby Brown.

L'azienda ha ora risposto condividendo online un simpatico tweet in cui si fa riferimento al Sottosopra, la dimensione alternativa al centro dell'affascinante trama della serie.

Nella didascalia si dichiara: "Non vi sembra ci fosse qualcosa di strano in quello spot della Eggo?".

Nei nuovi episodi dello show ideato da Matt e Ross Duffer ci saranno anche dei nuovi arrivi nel cast e gli eventi si svolgeranno un anno dopo la misteriosa scomparsa di Will e il suo ritorno in città.

