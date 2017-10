Stranger Things 2: i Ghostbusters incontrano Michael Myers nella prima clip

Dopo il video in pixel art a 8-bit, le anticipazioni della seconda stagione di Stranger Things proseguono sulla scia dell'effetto nostalgia degli anni '80.

E' approdata in rete la prima clip dei nuovi episodi, contenuto sbloccato dal videogame, in cui vediamo i quattro piccoli protagonisti, ad Halloween, impegnati nel consueto giro per il 'dolcetto o scherzetto'. I quattro ragazzi sono vestiti da Acchiappafantasmi, ma a un certo punto l'incontro con un'altra ragazzina, la preannunciata new entry Max (Sadie Sink), con indosso la maschera di Michael Myers, turberà il loro tour.

La seconda stagione di Stranger Things sarà disponibile su Netflix a partire dal 27 ottobre.

