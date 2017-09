Stranger Things 2: i fratelli Duffer consigliano come impostare le nostre TV!

In occasione dell'uscita dell'attesa seconda stagione di Stranger Things i creatori della serie, Matt e Ross Duffer, chiedono ai fan di regolare le impostazione della propria televisione in maniera appropriata allo stile dello show.

La popolare serie Netflix ci porta infatti indietro nel tempo in un mondo fatto di cultura pop anni '80 e in una recente intervista i fratelli Duffer ci hanno spiegato come permettere ai nostri schermi di mostrarci questo mondo nel modo migliore. "L'elemento chiava è disattivare qualsiasi cosa con su scritto motion - spiega Matt Duffer - quindi dovete togliere cose come il TruMotion o lo Smooth Motion. Quando vado a casa dei miei amici mi metto costantemente a sistemare il setting delle loro TV. Mettiamo tanto impegno nel creare il giusto look per il nostro show e quando poi lo vediamo a casa di qualcuno sembra che lo abbiamo girato con un iPhone!"

Ross Duffer ha poi scherzarto ricordando la frustrazione di vedere Stranger Things sui monitor del Comic-Con: "E' davvero frustrante, eravamo li a camminare tra i panel e notavamo che le impostazioni di ogni schermo era sbagliata. Dovrebbe essere un posto di nerd quello, che hanno che non va?"

Che i fan accettino o meno il consiglio dei Duffer Brothers resta il fatto che la seconda stagione di Stranger Things sarà tra le più seguite nella storia recente del piccolo schermo e anche noi non vediamo l'ora di tornare a Hawkins per vivere nuove pericolose avventure nel Sottosopra.

Stranger Things 2 approderà su Netflix il 27 ottobre, quattro giorni prima di Halloween.

