Stranger Things 2 arriva su Netflix e Movieplayer diventa anni '80!

L'attesa è finita. Netflix ha finalmente reso disponibile la seconda stagione di Stranger Things, una delle hit più devastanti del servizio di streaming, tanto da attirare nei primi trenta giorni dall'uscita più di 14 milioni di spettatori. Dopo un anno e mezzo, le nove nuovissime puntate sono online per gli utenti Netflix e, per festeggiare l'attesissimo evento, per tutta la giornata di oggi le homepage di Movieplayer e dei nostri "siti cugini" Multiplayer e Lega Nerd avranno una home page molto particolare, con evidenti richiami alle atmosfere tipicamente anni ottanta!

I creatori dello show, Matt e Ross Duffer, hanno ambientato i nuovi episodi nel 1984, ovvero un anno dopo i fatti della prima stagione, con moltissime sorprese. Tornano in azione i giovanissimi Will, Eleven, Mike, Dustin e Lucas rispettivamente interpretati da Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin. Tra i nuovi arrivi Sean Astin nel ruolo di un personaggio chiamato "Bob Newby", interesse sentimentale di Joyce (Winona Ryder).

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Stranger Things 2 arriva su Netflix e Movieplayer...