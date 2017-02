Storage: sul web il corto horror da brividi che arriva dalla Svezia! (VIDEO)

Approda sul web il corto horror da brividi Storage, diretto dai registi Henry Chu e Stefan Sundberg. Orrore puro in cinque minuti made in Svezia.

Parlando del film, Stefan Sundberg ha spiegato: "Abbiamo girato con un budget ridottissimo sfidando situazioni estreme in un sotterraneo buio, stretto e polveroso. Il film contiene cinque minuti di intensa suspense, ambientazioni poco confortevoli, abilità attoriale e un tour-de-force richiesto per fotografia e suono. Durante i test screening il corto è stato accolto con urla e preghiere e ora vogliamo diffonderlo nel mondo. La storia è incentrata su un uomo e sua figlia impegnati a sistemare scatoloni in un magazzino sotterraneo quando all'improvviso si imbattono in una misteriosa entità. Quali sono le sue intenzioni? Presto il loro ordinario pomeriggio si trasformerà in una lotta per la vita e la morte."

Storage è stato girato a Nacka, poco fuori Stoccolma. Il film vede protagonista l'attore Anders Lindahl.

