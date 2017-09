Stoner: Casey Affleck sarà il protagonista del nuovo film di Joe Wright!

Dopo aver vinto l'Oscar in Manchester by the Sea, Casey Affleck ha in programma un nuovo ruolo drammatico nel film Stoner diretto da Joe Wright, regista noto per titoli come Espiazione e Anna Karénina.

Il film è un adattamento dell'omonimo romanzo di John Williams che segue la storia di William Stoner, un uomo qualunque che ad un certo punto della sua vita decide di reinventarsi come studente accademico. La sua vita comune fatta di piccoli gesti e vittore personali lo trasformano in un improbabile eroe del ventesimo secolo. La sceneggiatura è scritta da Andrew Bovell.

Alla produzione del film invece troviamo Jason Blum, conosciuto per la sua casa di produzione Blumhouse incentrata particolarmente su film di genere Horror. Blum ha acquisito i diritti sul libro nel 2011 e recentemente ha affermato: "Il romanzo è splendido, ma poco conosciuto. I fan di Stoner si sentono come in un club ristretto. Ora grazie a Casey, Joe e Andrew il nostro club riuscirà ad espandersi, sono molto emozionato. Si tratta di una pura storia Americana e ha portarla in vita sarà un team internazionale, sono assolutamente fiducioso che il loro punto di vista combinato aggiungerà nuovi strati a questo racconto già di per sè intenso."

Prossimamente vedremo Casey Affleck in due film del regista David Lowery: A Ghost Story in uscita quest'anno e Old Man And The Gun atteso per il 2018!

