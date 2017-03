Steven Spielberg girerà "Edgardo Mortara" nella Reggia di Caserta

Steven Spielberg arriverà in Italia per girare alcune sequenze del suo nuovo film The Kidnapping of Edgardo Mortara. La location scelta sarà la spettacolare e affascinante Reggia di Caserta.

La produzione, come confermato da Raffaella Leone (figlia di Sergio, che coproduce il film), dovrebbe rimanere impegnata nell'area per circa una settimana e si sposterà anche in altre località del centro Italia, tra cui Viterbo e Tuscania.

Fanno parte del cast Mark Rylance nel ruolo di Papa Pio IX e Oscar Isaac.

The Kidnapping of Edgardo Mortara è ispirato al romanzo di David Kertzer pubblicato nel 1997. La storia prende il via a Bologna nel 1858. Qui una squadra di poliziotti, per ordine dell'Inquisizione, invade la casa di un mercante ebreo, Momolo Mortara, gli strappa il figlio di sei anni dalle braccia e lo mette su un carro diretto a Roma. Il dolore della madre le provoca un collasso e il suo pianto viene udito dall'intera città. Mentre i genitori del piccolo Edgardo cercano disperatamente un modo per riaverlo indietro, presto comprendono perché, di otto figli, sia stato rapito proprio lui. Anni dopo la governante cattolica della famiglia rivela che, quando il piccolo era malato, è stato segretamente battezzato per timore che morisse fuori dalla grazia di Dio. I genitori scoprono così che Edgardo è stato portato in uno speciale monastero in cui gli ebrei vengono convertiti e trasformati in buoni cattolici. Nessun bambino cattolico può, infatti, essere cresciuto da genitori ebrei.

La Reggia di Caserta è già stata utilizzata in passato per alcune scene di Star Wars - Episodio I: La minaccia fantasma 3D, Mission: Impossible III e Angeli e Demoni.

