Steven Spielberg e J.J. Abrams produttori di A Hope More Powerful Than the Sea

Steven Spielberg e J.J. Abrams collaboreranno di nuovo insieme per produrre l'adattamento per il grande schermo del libro A Hope More Powerful Than the Sea: One Refugee's Incredible Story of Love, Loss, and Survival, scritto da Melissa Fleming.

Per ora non sono stati assunti il regista e lo sceneggiatore che si occuperanno del progetto, sostenuto da Paramount Pictures e Amblin.

La storia si ispira a fatti realmente accaduti e segue quanto accaduto alla giovane Doaa Al Zamel, una siriana sopravvissuta a un naufragio mentre si trovava in viaggio dopo aver lasciato l'Egitto. La teenager, rimasta a galla grazie ai detriti e a un salvagente, cerca di resistere per giorni, pregando e cantando ai neonati che tiene tra le braccia, provando a non perdere mai la speranza di essere salvata e iniziare una nuova vita.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Steven Spielberg e J.J. Abrams produttori di A...