Steve Carell, Amy Schumer e Nicole Kidman in She Came to Me

Supercast in arrivo per She Came to Me, nuovo progetto della regista Rebecca Miller. Le star Steve Carell, Amy Schumer e Nicole Kidman reciteranno nella pellicola descritta come un "dramedy vario" e una "storia multigenerazionale su una famiglia e sulla complessità della vita moderna."

Gigi Pritzker e Rachel Shane produrranno She Came to Me insieme a Rebecca Miller.

Al momento Steve Carell ha vari film in arrivo, la pellicola animata seriale Cattivissimo me 3, il dramma sulla tossicodipendenza Beautiful Boy con la co-star di The Office Amy Ryan e il film sul tennis Battle of the Sexes . Nicole Kidman compare nella serie HBO Piccole grandi bugie. Quanto a Amy Schumer, dopo aver rinunciato al progetto sulla Barbie, a breve vedremo l'attrice insieme a Goldie Hawn nella commedia Vengo... con mamma e nel dramma post-bellico Thank You For Your Service.

