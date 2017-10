Stephen King's Night: la cinemaratona di The Space proporrà IT e Carrie

Il malvagio clown Pennywise è ritornato sul grande schermo con It, film diretto dal regista Andres Muschietti e campione d'incassi negli Stati Uniti.

In occasione della distribuzione nelle sale italiane dell'atteso lungometraggio, mercoledì 18 ottobre, The Space Cinema lancia la Stephen King's Night, uno speciale evento dedicato al celebre maestro del brivido, in cui rivedere tutti d'un fiato la prima e l'ultima delle pellicole ispirate a due dei suoi romanzi più famosi, Carrie - Lo sguardo di Satana (1974) e It (1986).

La cinemaratona, che avrà luogo in tutte le sale The Space, inizierà alle 22.00 con Carrie - Lo sguardo di Satana, film cult del 1976 diretto da Brian De Palma, con protagonista una luciferina Sissy Spacek, per poi proseguire con la proiezione in anteprima di IT, diretto da Andrés Muschietti con Bill Skarsgård nei panni di Pennywise.

Le prevendite sono aperte (lo spettacolo da acquistare è quello di mercoledì 18 alle 00.05). Con il biglietto si potrà assistere a entrambe le proiezioni o anche solo all'anteprima di mezzanotte di IT. Al termine del primo film sono previsti 15 minuti di pausa.

Home News Stephen King's Night: la cinemaratona di The...