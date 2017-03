Stephen King sfotte Donald Trump e gli suggerisce altri "complotti" contro Obama

Cristiano Ogrisi

Sabato scorso, Donald Trump ha accusato l'ex presidente Barack Obama di aver messo delle cimici nella sua residenza, la Trump Tower, prima delle elezioni del 2016. Da quel momento, Stephen King ha iniziato a creare nuovi scenari del complotto di Obama sul suo canale Twitter, e tutti funzionerebbero benissimo come sketch.

"Non solo Obama controlla i telefoni di Trump, ma gli ha anche rubato il gelato alla fragola dall'armadietto."

Not only did Obama tap Trump's phones, he stole the strawberry ice cream out of the mess locker. — Stephen King (@StephenKing) 4 marzo 2017

Scrive l'autore di Shining: "Obama ha modificato il telefono di Trump IN PERSONA! Si è introdotto vestito da tecnico dell'elettricità. Michelle faceva da palo mentre O collegava i fili. CHE TRISTEZZA!"

Obama tapped Trump's phones IN PERSON! Went in wearing a Con Ed coverall. Michelle stood guard while O spliced the lines. SAD! — Stephen King (@StephenKing) 4 marzo 2017

E poi un intervento horror: "Trump dovrebbe sapere che OBAMA NON HA MAI LASCIATO LA CASA BIANCA! Si è nascosto nell'armadio! E HA DELLE FORBICI!"

Trump should know OBAMA NEVER LEFT THE WHITE HOUSE! He's in the closet! HE HAS SCISSORS! — Stephen King (@StephenKing) 4 marzo 2017

