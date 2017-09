Stephen King: alle 15:00 diretta streaming dedicata ai 70 anni del Re dell'Horror

Il 21 Settembre 1947 nasceva a Portland Il Re del Brivido Stephen King, autore di alcuni tra i più popolari ed importanti romanzi della letteratura fantastica del Novecento. Basta guardare la sua bibliografia per rendersi conto di quanto questo geniale scrittore abbia influenzato l'immaginario delle ultime generazioni attraverso i suoi racconti e i suoi personaggi.

Il primo romanzo di King viene pubblicato nel 1974, si tratta dell'indimenticabile Carrie - Lo sguardo di Satana che diviene immediatamente un successo dando il via alla carriera dell'autore. Due anni dopo la pubblicazione del libro, nel 1976, viene firmata da Brian De Palma l'iconica versione cinematografica che insieme ad altri titoli come Shining di Kubrick (1980) saranno i primi di una lunga lista di importanti trasposizioni e adattamenti cult come Cujo, La zona morta di Cronenberg, Christine, la macchina infernale di Carpenter, Stand by me - Ricordo di un'estate di Reiner, Creepshow di Romero e tantissimi altri tra cui il nuovo IT in uscita il 19 ottobre 2017.

Ancora oggi le storie di Stephen King vengono selezionate per il Cinema attirando i fan che lo seguono dagli esordi e nuovi adepti. L'immenso universo Kinghiano ricco di sottotesti e collegamenti è ancora un territorio tutto da esplorare e in cui perdersi tra gioie e spaventi. In occasione del compleanno del RE noi di Moviplayer.it abbiamo deciso di celebrarlo dedicandogli il nuovo appuntamento di Movieplayer Live in diretta a partire dalle 15.00. Non mancate!

Vi ricordiamo che potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o usando l'apposita live@movieplayer.it. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme!

