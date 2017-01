Star Wars VIII: Tom Hardy avrà un ruolo nel film?

Cristiano Ogrisi

Star Wars: Episode VIII, che ancora non ha un titolo ufficiale, arriverà nei cinema a dicembre 2017, e ancora si sa poco del plot. Una delle ultime voci riguarda la presenza di Tom Hardy nel film.

L'attore ha, però, così commentato la notizia:

"Non so se posso dire qualcosa a riguardo. Dove l'avete sentito? Ah, Internet è una gloriosa rete di inganni e disinformazioni. O no?"

A Hardy è stato anche chiesto se sarà uno Stormtrooper e non ha confermato, nè negato. L'attore irlandese non è nuovo a film con budget importanti, non sarebbe una sorpresa vederlo entrare nel mondo di Guerre Stellari, visto che la saga ha sempre attirato nomi di grande richiamo, da Liam Neeson a Forest Whitaker.

A dirigere il nuovo capitolo della saga dopo J.J. Abrams, coinvolto in veste di produttore, è stato scelto Rian Johnson, autore di Brick - Dose Mortale e Looper. Le riprese si sono concluse lo scorso luglio e al momento il film è in fase di post-produzione.

Le domande a cui dovrà rispondere il secondo capitolo della nuova trilogia di Star Wars riguardano sostanzialmente l'identità dei due nuovi protagonisti. Dopo aver appreso sufficienti informazioni su Kylo Ren, adesso dobbiamo scoprire chi è realmente Rey (Daisy Ridley) e se ha qualche legame di parentela con gli Skywalker, ma anche chi è Finn (John Boyega).

