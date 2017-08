Star Wars VIII: John Boyega conferma la presenza di Hardy e dei principi William e Harry?

John Boyega ha accennato alla possibilità che i principi Harry e William appaiano nel film Star Wars: Gli ultimi Jedi, in arrivo nei cinema il 15 dicembre.

L'interprete di Finn, durante un'intervista rilasciata alla BBC Radio, ha risposto infatti a chi gli chiedeva di chiarire le indiscrezioni emerse online secondo le quali i due membri della famiglia reale hanno girato alcune scene interpretando degli stormtrooper. John, con un tono un po' scherzoso, ha sostenuto: "Penso che abbiano tagliato quella scena. Ne ho abbastanza di questi segreti sul principe William. Sono venuti sul set, erano lì. Anche Tom Hardy era lì. Sono stanco di nasconderlo".

L'attore ha poi proseguito: "Ogni volta che qualcuno mi fa delle domande non so come evitare di rispondere. Sì, certo, erano sul set".

Le supposizioni hanno iniziato a circolare online dopo le immagini che ritraevano i principi in visita sul set di Pinewood. Il tabloid The Daily Mail ha quindi affermato che sarebbero apparsi, senza avere delle battute, in una sequenza che coinvolge Finn, Rey e DJ. Hardy, invece, dovrebbe interpretare uno stormtrooper che si è occupato dell'addestramento di Finn.

