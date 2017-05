Star Wars: uno studente vestito da Darth Vader causa l'evacuazione del suo liceo

Nella giornata del 4 maggio si celebra in tutto il mondo la saga di Star Wars, utilizzando la frase May The Fourth Be With You.

Uno studente del Wisconsin che frequenta il liceo ha quindi deciso di celebrare l'universo creato da George Lucas ma non avrebbe mai potuto immaginare le conseguenze della sua scelta di vestirsi come Darth Vader. Un genitore, preoccupato davanti alla visione del ragazzo in costume, l'ha infatti considerato una possibile minaccia per la sicurezza degli studenti e ha contattato la polizia che ha deciso di evacuare il campus dell'Ashwaubenon High School, nella città di Green Bay. Per sicurezza è stato inoltre messa in sicurezza un'altra scuola che si trova nei pressi dell'istituto.

Un agente ha dichiarato: "Lo studente stava indossando un costume di Darth Vader con una maschera in plastica e stava trasportando con sé una borsa. Quel tipo di abbigliamento sembrava potesse nascondere un giubbotto antiproiettile o altri indumenti di protezione. Quella situazione, a cui si è aggiunto il fatto che indossasse una maschera e fosse entrato dall'entrata posteriore del liceo ha preoccupato realmente una persona. E ci aspettiamo queste reazioni. Speriamo sicuramente che le persone ci chiamino se accade qualcosa di simile. Crediamo attualmente che si sia trattato di un errore innocente".

Il distretto scolastico della città ha inoltre comunicato via Facebook: "La situazione è stata risolta, non c'è stata alcuna minaccia. Grazie per la vostra comprensione mentre manteniamo come priorità la sicurezza degli studenti".

