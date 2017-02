Star Wars: The Last Jedi, un rumor svelerebbe l'identità del personaggio di Benicio Del Toro

Dopo aver appreso il titolo ufficiale del secondo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, tornano a circolare nuovi rumor sul plot. Uno in particolare riguarderebbe il ruolo, finora misterioso, di Benicio Del Toro.

Star Wars: Il risveglio della forza ha visto il ritorno di un alcuni volti familiari tra cui quello, attesissimo, di Luke Skywalker, comparso nel finale del film. Insieme a questi personaggi, ne sono apparsi di nuovi e altri arriveranno nei due restanti capitoli. Uno di questi sarà interpretato proprio da Benicio Del Toro in Star Wars: The Last Jedi, ma per adesso di lui sappiamo ben poco. Gli unici rumor apparsi finora indicano che questa misteriosa figura vestirà di nero e sarà una sorta di antieroe. Forse.

Leggi anche: Benicio del Toro: i 50 anni del lupo solitario di Hollywood

Niente è confermato, ma lo YouTuber Mike Zeroh ha notato qualcosa di strano nella descrizione del personaggio di del Toro apparsa su wikiwand.com. In un primo tempo il sito riportava la notizia che Benicio interpreterà un personaggio di nome "Vikrum Fett". Pochi giorni dopo il nome del personaggio è scomparso, sostituito dalla scritta "TBA." Che la correzione sia stata fatta per non rivelare che Del Toro interpreterà il figlio del cacciatore di taglie Boba Fett, provando così che le famiglie importanti nella galassia di Star Wars sono due? Non ci resta che attendere in attesa di conferme.

Star Wars: The Last Jedi arriverà al cinema il 15 dicembre 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: The Last Jedi, un rumor svelerebbe...