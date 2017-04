Star Wars: The Last Jedi, Mark Hamill diffonde la parodia del poster con Batman e il Joker

La Star Wars Celebration ha regalato ai fan della saga stellare numerose anticipazioni e un primo spettacolare teaser di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, accompagnato da un poster del film, in arrivo in sala il 15 dicembre.

La locandina è diventata rapidamente oggetto di culto presso i fan, ma anche occasione di parodia. Il web si è letteralmente scatenato producendo fantasiose revisioni del poster incentrato sui personaggi di Luke Skywalker e Rey.

Una parodia, in particolare, ha catturato l'attenzione della star Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker, un poster che sostituisce i volti di Luke e Rey con quelli di Batman e del Joker, mentre nella parte bassa del poster compare Harley Quinn. Hamill, voce del Joker nelle serie animate e nei film DC, ha apprezzato l'omaggio tanto da voler condividere il poster parodia su Twitter con i suoi 1,7 milioni di follower.

"La parodia comincia...#TheLastJoker" ha twittato l'attore. Poi, come se non bastasse, ha diffuso un secondo poster che stavolta vede protagonisti The Flashh e il villain The Trickster, da lui interpretato nella serie The CW.

