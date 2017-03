Star Wars: The Last Jedi, la Disney ha mostrato in anteprima nuove clip

Durante un incontro con i propri azionisti, la Disney ha mostrato nuove sequenze dell'atteso film Star Wars: The Last Jedi, in arrivo nelle sale il 15 dicembre.

Il giornalista del Los Angeles Times, Daniel Miller, ha svelato che nel video presentato si vedeva Luke chiedere a Rey "Chi sei?" prima di ricevere dalla ragazza la spada laser.

Tra i personaggi presenti nel materiale inedito anche Chewbacca, il generale Leia Organa e Finn. Le immagini mostravano anche spettacolari paesaggi come oceani, foreste e deserti, oltre a un X-Wing sotto attacco all'interno di una gigantesca nave spaziale.

We just saw more "Star Wars: The Last Jedi" footage. In it, Luke asks Rey, "Who are you?" Then we see her deftly handle a lightsaber. — Daniel Miller (@DanielNMiller) March 8, 2017

Also making appearances in "The Last Jedi" footage: Chewbacca, General Leia Organa and Finn. — Daniel Miller (@DanielNMiller) March 8, 2017

One last thing on the "Last Jedi" footage: We saw all sorts of settings -- mountains, oceans, forests, deserts. Look suitably epic, exotic. — Daniel Miller (@DanielNMiller) March 8, 2017

More on "The Last Jedi" clip: We saw a shot of an X-wing wobbling mid-air, under attack inside a giant ship. Looked like a wounded bird. — Daniel Miller (@DanielNMiller) March 8, 2017

More on "The Last Jedi" clip, since ppl are asking: General Leia Organa was onscreen for just a second in military garb and didn't speak. — Daniel Miller (@DanielNMiller) March 8, 2017

L'ottavo episodio della saga, scritto e diretto da Rian Johnson, vedrà il ritorno degli eroi di Star Wars: Il risveglio della forza. Tra i nuovi membri del cast annunciato l'arrivo di Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

