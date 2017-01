Star Wars: The Last Jedi; Josh Gad prova a far confessare Daisy Ridley (VIDEO)

La febbre di Star Wars ha contagiato tutti, soprattutto dopo che è stato svelato il titolo del nuovo atteso capitolo della saga, Star Wars: The Last Jedi. L'occasione fa l'uomo ladro e così Josh Gad, impegnato sul set di Murder on the Orient Express, ha colto l'occasione per interrogare la collega Daisy Ridley sul significato del titolo. Naturalmente non ha avuto risposta, come potete vedere dal video di seguito.

I invited #daisyridley to my trailer under false pretenses. #NotARehearsal #IWantTheTruth #TheLastJedi Un video pubblicato da Josh Gad (@joshgad) in data: 25 Gen 2017 alle ore 01:46 PST

Invece di cacciarlo in malo modo, Daisy gli risponde: "Non posso chiederti di Frozen 2 ". Gad tenta di ingannarla dicendole che se ammette che Olaf, il suo personaggio, è nel sequel Disney, lei dovrebbe almeno spigargli il significato del titolo, ma la bella Daisy non cede.

