Star Wars: The Last Jedi, John Williams ha quasi finito la colonna sonora

Cristiano Ogrisi

La saga di Guerre stellari ha visto un'ampia schiera di registi, attori, personale tecnico nei suoi 40 anni di storia, ma c'è stata una costante in tutti quanti i film usciti finora. John Williams si è sempre occupato delle sette colonne sonore originali uscite finora e, ovviamente, è al lavoro anche su Star Wars: The Last Jedi.

Leggi anche: John Williams: da Star Wars e Harry Potter a Jurassic Park, le 10 colonne sonore più memorabili

Il regista Rian Johnson si sta occupando della post-produzione da qualche tempo ormai, e Williams ha iniziato a scrivere nuova musica a dicembre 2016, prima della premiere di Rogue One: A Star Wars Story. Su Twitter, il filmmaker Robert Meyer Burnett ha rivelato che Williams è così avanti con il lavoro che Johnson potrà usare la colonna sonora completa già nel montaggio del film:

LAST JEDI scoring update. Last Thursday was John Williams' 85th Birthday. He's conducting. Rian Johnson wants to use the score for editing. — Robert Meyer Burnett (@BurnettRM) 12 febbraio 2017

Solitamente a Hollywood, i registi usano una colonna sonora temporanea, spesso in prestito da altre pellicole, per assemblare una prima versione, poi il musicista crea i brani e le tracce a partire da questo pre-montato. Il compositore può, quindi, vedere le scene che andrà a musicare. Williams ha affermato che conta di lavorare a Star Wars: The Last Jedi fino a marzo o aprile, quindi probabilmente avremo presto qualche anteprima, magari già nel primo teaser trailer.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: The Last Jedi, John Williams ha quasi...