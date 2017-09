Star Wars: The Last Jedi, in arrivo il primo personaggio LGBT della saga?

Il nuovo romanzo a tema Star Wars intitolato Leia: Princess of Alderaan e scritto da Claudia Gray includerà un passaggio che farà intendere chiaramente che Amilyn Holdo (interpretata da Laura Dern in Star Wars: Gli ultimi Jedi) sia bisessuale, ovvero il primo personaggio LGBT visto nell'universo di Guerre stellari.

La rappresentazione delle diverse varietà di personaggi è sempre stato argomento importante per la Lucasfilm, che in Rogue One: A Star Wars Story ha dato il ruolo principale a una donna e che ha inserito attori di origini ed etnie molto diverse, tra cui John Boyega, Oscar Isaac, Diego Luna e Donnie Yen. J.J. Abrams è sempre stato interessato a inserire anche un personaggio LGBT nell'universo di Star Wars, ma finora è successo solo nei romanzi. Ma con l'arrivo sullo schermo di Amilyn Holdo questa situazione cambierà. Nel libro la donna e Leia stanno parlando della possibilità di avere relazioni tra specie diverse:

"Due bellissimi occhi scuri". Poi Amilyn pensò per un momento. "O anche più di un paio, se ti piacciono i Gran. O gli Aqualish. O i Talz. O anche-"

"Va bene così!" disse Leia ridendo "Per me, solo esseri umani maschili grazie."

"Davvero? È così limitante."

"Per fortuna è una grande galassia."

Nonostante non sia esplicito, la sensazione di molti fan riguarda proprio un'apertura bisessuale della Holdo. Riguardo questo nuovo personaggio, il suo ruolo è ancora molto misterioso, tanto che il regista Rian Johnson ha dichiarato: "La segretezza ha uno scopo e rappresenta parte del divertimento nel portare sullo schermo il personaggio di Laura, con l'Ammiraglio Holdo si sta cercando di capire quale sia il suo rapporto con chiunque durante la visione del film". Star Wars: Gli Ultimi Jedi ripartirà là dove si era chiuso Star Wars: Il risveglio della forza, con l'incontro tra Rey (Daisy Ridley) e Luke Skywalker (Mark Hamill). Nel cast del nuovo episodio ritroveremo Carrie Fisher, scomparsa dopo aver concluso le riprese, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Benicio Del Toro, Andy Serkis e Oscar Isaac.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi approderà nei cinema italiani il 15 dicembre.

