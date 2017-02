Star Wars: The Last Jedi, il CEO Disney ha già visto il film, ecco i primi commenti

Dopo due film, l'avventura di Star Wars nel regno Disney è definitivamente un successo: Star Wars: Il risveglio della forza è stato un ritorno trionfale e Rogue One: A Star Wars Story ha aperto nuove strade per il futuro. Il prossimo capitolo della saga uscirà il 15 dicembre di quest'anno e si intitolerà Star Wars: The Last Jedi.

Ancora devono essere diffusi un trailer o un poster del film di Rian Johnson, ma qualcuno già ha potuto vedere il film. L'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha potuto dare un primo sguardo al nuovo episodio della saga e lo ha definito "un ottimo nuovo capitolo nella saga degli Skywalker".

Perk of being @WaltDisneyCo CEO: seeing The Last Jedi early. Bob Iger calls it "a great next chapter in the iconic Skywalker family saga."