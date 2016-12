Star Wars Rebels: un altro personaggio di Rogue One in arrivo nello show?

Gli sceneggiatori di Rogue One: A Star Wars Story hanno fatto uno sforzo notevole per creare una serie di connessioni non solo con le pellicole del canone di Star Wars, ma anche con la serie animata Star Wars Rebels.

Dopo aver visto la Ghost comparire fugacemente in almeno due scene del film, sappiamo già che nella terza stagione della serie incontreremo una versione più giovane di Saw Gerrera. Ma vi sarebbe un'altra connessione di cui per adesso nessuno ha parlato.

I lettori del libro di Pablo Hidalgo, Star Wars: Rogue One: The Ultimate Visual Guide, potrebbero aver notato un riferimento esplicito a Star Wars Rebels nel personaggio di Cassian Andor, interpretato da Diego Luna. Tra le varie informazioni svelate nel libro su di lui si nomina uno dei "Operational Aliases" di Cassian, "FULCRUM", specificando che si tratta di un agente reclutato nel settore Albarrio. Naturalmente i fan di Star Wars Rebels riconosceranno in "Fulcrum" il nome in codice di vari agenti di Star Wars Rebels, inclusa Ahsoka Tano, e più di recente l'Agente Kallus.

In Rogue One Cassian Andor confessa a Jyn Erso "Sono stato in questa guerra fin da quando avevo sei anni" (nella guida si parla di Cassian come di un giovane di 26 anni), il che potrebbe significare che potrebbe essere già attivo come "Fulcrum" all'epoca in cui è ambientata la serie animata.

Per il momento Star Wars Rebels non ha annunciato piani per inserire nello show anche una versione più giovane di Cassian Andor. Per adesso nella premiere della terza stagione, Ghosts of Geonosis, incontreremo Saw Gerrera, doppiato da Forest Whitaker, ma chissà che a breve anche Diego Luna non sia chiamato a doppiare la sua versione animata.

