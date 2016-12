Star Wars Rebels riproporrà la battaglia di Scarif di Rogue One da un'altra prospettiva

Ll'universo di Star Wars Rebels e quello di Rogue One: A Star Wars Story sono interconnessi. I due film condividono la presenza di un personaggio, il ribelle Saw Guerrera, e un easter egg nel film, la presenza della Ghost, ammiccherebbe al plot della serie animata. A quanto pare, i legami potrebbero non finire qui.

Il produttore esecutivo di Star Wars Rebels Dave Filoni ha anticipato la possibilità di rivisitare la Battaglia di Scarif a un certo punto, stavolta dalla prospettiva dei Ribelli al centro della serie.

Filoni ha già confermato l'inserimento della Ghost, la nave spaziale dei Ribelli, in Rogue One. La vediamo dirigersi verso il quartier generale dei Ribelli su Yavin IV, e ricompare brevemente nella battaglia finale su Scarif. "Ho già alcune teorie da sviluppare su questo legame" ha dichiarato Filoni parlando della presenza della Ghost nel combattimento. "Posso immaginare l'intera battaglia di Scarif vissuta dal punto di vista dell'equipaggio della Ghost, chiunque si trovi sulla Ghost a quel punto."

Dave Filoni ha colto, inoltre, l'occasione per fare chiarezza su una battuta di Rogue One. Durante la scena su Yavin IV, qualcuno chiama il "Generale Syndulla" con l'intercom. A questo punto di Star Wars Rebels, Hera Syndulla non è ancora generale, ma lo è suo padre, il che ha spinto gli spettatori a pensare che sia lui a essere chiamato. Ma Dave Filoni chiarisce che in realtà è un riferimento al futuro di Hera: "Il film inserisce questo riferimento e vorrei che fosse tutto chiaro. Alla fine Hera diventerà generale dell'Alleanza Ribelle."

La prima stagione di Star Wars Rebels è ambientata cinque anni prima degli eventi mostrati in Guerre stellari. La terza stagione è ambientata due anni prima di Guerre stellari, quindi in linea temporale poco prima di Rogue One, che a sua volta è ambientato subito prima di Guerre stellari. Così per vedere la Battaglia di Scarif nella serie animata dovremo attendere ancora un po di tempo, ma nelle prossime due stagioni potrebbe arrivare il momento tanto atteso.

