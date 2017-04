Star Wars Rebels: il trailer della quarta e ultima stagione

Tra i tanti regali offerti ai fan durante la Star Wars Celebration vi è il trailer della quarta stagione della serie animata Star Wars Rebels. Il trailer, presentato dal creatore dello show Dave Filoni, contiene tante sorprese per quella che si annuncia come l'ultima stagione della serie.

Leggi anche: Star Wars Celebration 2017: il buono, il brutto e lo Jedi

Nella nuova stagione, composta da 15 episodi, il team di Ribelli al centro di Star Wars Rebels dovrà affrontare nuove sfide e fare scelte difficili. La stagione fungerà da ponte tra gli eventi che precedono e seguono Rogue One: A Star Wars Story e Guerre stellari. Il tono sarà decisamente drammatico e il cast vocale vedrà il ritorno della star Forest Whitaker nel ruolo di Saw Gerrera.

"Credo che ogni generazione abbia il suo frammento di Star Wars e questo show, per un sacco di ragazzini, è un pezzo di Star Wars proprio come i film" ha dichiarato Dave Filoni. L'autore ha, però, anticipato che, nonostante la concomitanza temporale degli eventi, nello show non vedremo le battaglie di Jedha e Scarif.

"Non credo che sarebbe giusto. Dovremmo appesantire la serie con una battaglia che abbiamo già visto in un film. Sarebbe una ripetizione. Al primo impatto l'idea suona grandiosa, ma se ci pensate bene potrebbe creare un caos nella tensione narrativa. Io adoro quella battaglia e adoro il finale di Rogue One. Credo che sarebbe grandioso rivedere la battaglia dalla prospettiva dell'equipaggio della Ghost perché sappiamo che la bave spaziale si trova lì, ma non sappiamo chi c'è dentro. E' una domanda a cui dovremo dare una risposta".

La quarta e ultima stagione di Star Wars Rebels dovrebbe tornare in autunno su Disney XD.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars Rebels: il trailer della quarta e...