Star Wars Rebels 3: il nuovo trailer annuncia un importante ritorno

Disney XD ha diffuso il trailer della première di metà stagione della serie Star Wars Rebels. Il doppio episodio si intitolerà Ghost of Geonosis andrà in onda negli Stati Uniti la sera di sabato 7 gennaio.

Nel filmato appare anche Obi-Wan Kenobi e nelle puntate inedite apparirà anche Saw Gerrera, il personaggio apparso recentemente nelle sale cinematografiche in Rogue One: A Star Wars Story, interpretato da Forest Whitaker.

La serie è stata creata da Dave Filoni e tra i produttori esecutivi ci sono anche Simon Kinberg e Carrie Beck.

