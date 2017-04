Star Wars: proseguono le trattative tra Lucasfilm e Guillermo del Toro

Con l'annuncio dell'arrivo di un universo espanso legato a Star Wars, Disney e Lucasfilm hanno cominciato a guardarsi intorno per decidere quali registi tra quelli con uno stile ben definito avrebbero potuto occuparsi delle varie pellicole in preparazione. Tra gli autori cari agli studio vi sarebbe il mango del fantastico Guillermo del Toro. A quanto pare le conversazioni preliminari sarebbero in corso da tempo e oggi il regista messicano ci aggiorna sulla situazione.

"Non posso fare commenti precisi, altrimenti poi qualcuno scriverà 'Oh, Guillermo sta facendo Star Wars!' e io farò la figura dell'idiota. Neil Gaiman una volta ha detto 'Mi piacerebbe scrivere Doctor Strange con Guillermo' e all'improvviso sul mio IMDb è comparso Doctor Strange. Detto questo, nell'universo di Star Wars ci sono dei personaggi fantastici e ho parlato con Kathleen Kennedy e John Knoll di alcune idee. Però io voglio fare le mie cose e le voglio fare prima, e poi mi interessa l'animazione. Adoro l'animazione".

