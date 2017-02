Star Wars, parodia in arrivo dal team di Scary Movie

Jason Friedberg e Aaron Seltzer, famosi per i lungometraggi parodia come Scary Movie ed Epic Movie, hanno annunciato la realizzazione di Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens the Last Jedi Who Went Rogue.

Il lungometraggio, di cui saranno autori e registi, ovviamente sarà un approccio ironico alla saga stellare e verrà prodotto da Covert Media e Broken Road Productions.

Paul Hanson, amministratore delegato dello studio, ha dichiarato: "Jason e Aaron hanno dimostrato più volte di essere completamente in sintonia con quello che che ama il pubblico. Il loro approccio senza paura alla cultura pop ci ha entusiasmato e ci ha convinto ad affrontare il franchise più popolare al mondo, avendo loro due alla guida di un viaggio verso una galassia molto, molto lontana".

Tra gli altri progetti realizzati in passato da Friedberg e Seltzer ci sono Mordimi e Una notte da leonesse.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars, parodia in arrivo dal team di Scary...