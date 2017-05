Star Wars: Mark Hamill e l'esilarante scherzo alle spalle dei fan

Per promuovere la campagna Omaze lanciata da Star Wars Force for Change, che mette in palio tre esperienze memorabili tra cui gli inviti per la première di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, l'attore Mark Hamill si è divertito a sorprendere i fan della saga.

In un esilarante video si vedono infatti alcune persone che si presentano a un'audizione in cui devono ripetere alcune delle battute iconiche più famose dei film diretti dal regista George Lucas o ricreare delle sequenze del settimo capitolo Il risveglio della forza, senza sapere che alle proprie spalle sta per apparire l'interprete di Luke Skywalker.

Mark ha ad esempio interpretato Darth Vader ed è entrato in scena incapucciato per interpretare la sequenza in cui Rey consegna a Skywalker la spada laser, suscitando poi grande entusiasmo non appena veniva rivelata la sua identità.

Ecco il simpatico filmato:

